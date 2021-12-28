Türkiye Gazetesi

İki arkadaşın alkol masası muhabbeti kanlı bitti. Antalya'da bir parkta oturan arkadaşlar henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle birlikte şahıslardan biri diğerini bıçakladı. Durumu ağır olan şahıs, hastaneye kaldırılırken, polisin gözaltına almaya çalıştığı saldırgan, "Beni götüremezsiniz, devlet memuruyum. Kaç tane polisin hayatını kurtardım ben" sözleriyle pes dedirtti.

"BENİ OSMAN BIÇAKLADI"

Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılsaray Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki Büklüdere Parkı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bankta alkol alan grup arasında Halil Dirihan, bir kişi tarafından bilinmeyen bir nedenden ötürü karnından bıçaklandı. Bu sırada parkta olan diğer şahısların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dirihan, parka gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, polise verdiği sözlü ifadede kendisini ‘Osman’ diye bir kişinin bıçakladığını söyledi.

ALKOL KUTUSUYLA OLAY YERİNE GELİP SÖZLERİYLE PES DEDİRTTİ

Bunun üzerine polis ekipleri, olayın gerçekleştiği banka gelerek burada alkol alan gruptakilerden şüpheli hakkında bilgi istedi, ancak grup, şüpheli hakkında bilgileri olmadığını söyledi. Parkta şüpheliyi arama çalışmasını sürdüren ekipler, üzerinden çakı tabir edilen bıçak çıkan Osman A.’yı (62) ve yanındaki 2 kişiyi yakalayarak olay yerine getirdi. Osman A., polis ekipleri tarafından kelepçelenerek gözaltına alınırken, yanındakilerden bir kişinin elinde alkol kutusuyla olay yerine gelmesi dikkat çekti. Ayakta bile durmakta zorlanan ve polisin ifadesini almak için emniyete götürmek istediği şahıs, bir yandan alkol almaya devam etti, bir yandan da “Beni götüremezsiniz. Devlet memuruyum ben. Kaç tane polisini hayatını kurtardım’ diyerek ekip otosuna binmek istemedi.

Gözaltına alınan Osman A. ayrı ekip otosuyla, diğer 2 kişiyi de ifade için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Önce bıçakladı, sonra TikTok videosu çekti İstanbul Büyükçekmece'de laf atma kavgası kanlı bitti. 16 yaşındaki genç, Doğu Türkistanlı şahsı kalbinden bıçakladı, bir de üzerine video çekip TikTok'ta paylaştı.

Alanya'da bir kadın kendisine küfür eden şahsı bıçakladı Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşanan olayda kendisine küfür eden şahsı bıçakla yaralayan kadın tutuklandı.

Sakarya'daki bıçaklı kavgada 1 kişi canından oldu Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi canından oldu.