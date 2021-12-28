Türkiye Gazetesi

Adana’da bir husumet daha kanlı bitti. Kebapçıda çalışan husumetlisine iş yerinde bulunduğu esnada silahlı saldırı düzenlenyip başından vuran şahıs kaçmaya çalıştı. Çevredekilerin yakalayarak etkisiz hale getirdiği zanlı polis ekiplerine teslim edildi. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

ATEŞ AÇARAK KEBAP SALONUNU BASTI

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Dervişler Mahallesi Kozan Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kebapçıda çalışan Erdal Çelik, daha önceden husumetli olduğu E.Y. tarafından silahlı saldırıya uğradı. İşyerinin güvenlik kameralarına yansıyan silahlı saldırı olayında, E.Y. ateş açarak kebapçının içerisine girdi. Erdal Çelik kaçtığı esnada dengesini yitirip yere düştü. Bu sırada soğuk kanlılıkla Erdal Çelik’in yanına gelen E.Y. tabancayla defalarca ateş açarak Erdal Çelik’i başından vurdu. İşyerinde çalışan diğer işçiler, şüpheli E.Y.'yi yakalayarak kaçmasına engel oldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polisler E.Y.’yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık ekipleri yaralı Erdal Çelik’i özel bir hastaneye kaldırdı. Erdal Çelik’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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