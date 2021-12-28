Türkiye Gazetesi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, babasının arka koltuğunda seyahat eden 3 yaşındaki kız, araç hareket halindeyken kapıyı açıp atladı. Kızının atladığını göremeyen baba, yanlışlıkla ezip hayatını kaybetmesine neden oldu.



TALİHSİZ ÇOCUK KURTARILAMADI

Olay, İkiçeşmelik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Seçğin çocuklarını alıp arabaya bindirerek eve doğru ilerledi. Arka koltukta oturan Seçğin'in iki çocuğundan biri olan 3 yaşındaki Cemre Seçğin, kapıyı açarak bir anda seyir halindeki otomobilden atladı. Çocuğunun arabadan düştüğünü görmeyen baba, fark etmeden çocuğunu ezdi. Hareketsiz şekilde yere yatan çocuk ihbar üzerine gelen ambulans ile Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 3 yaşında olan Cemre Seçğin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun anne ve babası hastanede sinir krizi geçirirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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