Türkiye Gazetesi

Kocaeli'de meydana gelen iş kazası göreni dehşete düşürdü. Çalıştığı esnada dengesini kaybederek düşen bir işçinin sırtına, 40 santimlik testere saplandı. Sırtındaki testere ile bekleyen işçiye,itfaiye erleri müdahale etti. İşçinin sırtından testerenin dışarıdaki kısmı kesildi.

KENDİ İMKANLARIYLA AHSTANEYE GİTTİ

Olay, saat 20.00 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Akyol isimli şahıs inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybederek yerde bulunan yaklaşık 40 santimlik demir testerenin üzerine düştü. Üzerine düştüğü testere sırtına saplanan işçi kendi imkanlarıyla Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti.

İTFAİYE ERLERİ İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Akyol, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ameliyata alınmadan önce itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Hastanenin acil bölümünde itfaiye ekiplerince saplanan testerenin dışarıda kalan kısmı kesildi. Acilde yapılan işlemlerin ardından Hasan Akyol vücudunda kalan parçanın çıkarılması için ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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