Türkiye Gazetesi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne gelen H.B, hastasının ameliyata erken alınmadığı gerekçesiyle görevli Dr. Öğretim Üyesi Ergin Bilgin ve Dr. Öğretim Üyesi Deniz Baklacı ile tartışmaya başladı.

GÖZALTINA ALINDI

Tartışmanın büyümesi üzerine H.B, iki doktora saldırdı. Olayın ardından iki doktor, aynı hastaneden darp raporu aldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin, Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.



REKTÖRDEN AÇIKLAMA GELDİ

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, yaptığı yazılı açıklamada, "Üniversite hastanemiz Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalında görevli değerli hocalarımız Dr. Öğretim Üyesi Ergin Bilgin ve Dr. Öğretim Üyesi Deniz Baklacı, görevlerini yerine getirirken bir hasta yakını tarafından saldırıya maruz kalmıştır. Hocalarımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verdi.



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