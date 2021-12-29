Türkiye Gazetesi

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yolun ortasında birden bire ateş belirdi. Kendiliğinden yanan ateşi gören vatandaşlar, panik yaşadı. Doğal gaz kaçağı şüphesi yaşayan vatandaşlar, ihbarda bulunarak ekipleri alarma geçirdi.

ATEŞ KENDİ KENDİNE SÖNDÜ

Yenişehir Mahallesi’nde yolun ortasında kendiliğinden yanan ateşi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, zabıta ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Doğalgaz yetkilileri bölgede dedektör ile yaptığı incelemede kaçağın olmadığını belirledi. Yanan ateşin ise kendiliğinden söndüğü bildirildi. Yahşihan Belediyesi İtfaiye ekipleri ise olası bir faciaya karşı hazır bekledi. Bir vatandaş ise yanan ateşi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntüde yolun ortasında ufak çapta ateşin yandığı görüldü. Vatandaşlar ise doğalgaz kokusu aldıklarını belirtti.

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