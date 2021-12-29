Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Ortaköy’de bulunan bir apartmanda yaşanan kötü koku rahatsızlık vermeye başladı. 56 yaşındaki erkek şahıs evinden gelen koku üzerine apartman sakinleri ihbarda bulundu. Yapılan ihbar sonucu eve giren polis ekipleri, tek başına yaşayan şahsın öldüğünü tespit etti.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Olay; saat 21.00’da Beşiktaş Ortaköy Mecidiye Mahallesi Dereboyu Caddesi Büyük Kuyu Sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartman sakinleri, 56 yaşındaki Abdülgani Ay’ın evinden kötü kokular geldiğini polis ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, eve girdiklerin de şahsın öldüğünü tespit etti.



Abdülgani Ay’ın ölü bulunduğu dairede olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma başlattı. Hayatını kaybeden Abdülgani Ay’ın cansız bedeni cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polis ekipleri, şahsın ölüm nedenini tespit etmek için inceleme başlattı.

Kötü kokunun ardındaki gerçek şoke etti Kötü koku sebebiyle şikayet edilen ve gelen ekiplere evinin kapısını açmayan kadının, sakladığı gerçek ortaya çıktı.

Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı Antalya'da bir apartmandan kötü koku gelmesi zuerine evin balkonuna ulaşarak bakan şahıs, yerde cansız bir bedenin yattığını gördü.

Apartmandaki kötü kokunun sebebi komşu cesedi çıktı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğundan gelen kötü kokunun nedenini araştıran apartman sakinleri genç komşularının cesediyle karşılaştı.