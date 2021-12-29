Türkiye Gazetesi

Meteorolojiden edinilen bilgiye göre Ege Bölgesi’nde çok bulutlu ve sağanak yağışlı Muğla civarında gök gürültülü bir hava yaşanacakken sıcaklık İzmir’de 17 Afyon’da ise 8 derece olacak. Akdeniz bölgesinin batı kesimlerinde sağanak yağış Orta ve Doğu Akdeniz’de ise parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü var. Perşembe günü yağışın orta kesimlere doğru ilerleyeceği kaydedildi.

YURT GENELİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

İç Anadolu Bölgesi'nde sis etkili. Sıcaklık Ankara'da 7, Eskişehir'de 9 derece ölçülüyor. Sisin perşembe günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Karadeniz Bölgesi'nde hava parçalı bulutlu, yer yer sis hakim. Sıcaklık Bolu’da 10, Samsun’da 16 derece. Perşembe günü sıcaklığın da gökyüzünün de durumunu koruması bekleniyor.

METEOROLOJİDEN SARI KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli için sarı uyarı yayımlandı.

Meteoroloji uyardı: Buzlanma ve don yaşanacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından verilen değerlendirmeye göre ülke genelinde hava bulutlu iç ve doğu kesimlerde ise buzlanma ve don yer yer pus ve sis bekleniyor.