Türkiye Gazetesi

Vatandaşlar için yıllardır çile haline gelen geçide yapılan tünel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferansla katılacağı törenle açılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre tünel, zorlu kış şartlarında ulaşımın güvenli, hızlı ve kesintisiz olması amacıyla inşa edildi.

2 BİN 272 METRE UZUNLUĞUNDA

Erzurum ile Artvin'i birbirine bağlayacak Pirinkayalar Tüneli ile turizm ve ticaret merkezlerine ulaşım açısından kolaylık sağlanacak. 2 bin 272 metre uzunluğunda, tek tüpten oluşan tünel projesinin toplam uzunluğu 1070 metrelik bağlantı yoluyla 3,34 kilometreye ulaşıyor.

Proje ile Erzurum ve Artvin'e ait havalimanları Artvin Limanı ile bütünleştirilerek, ulusal ve uluslararası bağlantıların parçası olacak. Aynı zamanda iç ve dış turizm sirkülasyonunun sağlanmasıyla bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sunulacak.

17,6 MİLYON TASARRUF SAĞLAYACAK

Mevcut yolun 680 metre kısalacağı projeyle, yıllık toplam 17,6 milyon lira tasarruf edilecek ve karbon salımı 230 ton azalacak.

Pirinkayalar Tüneli'nin inşasında, yörenin sahip olduğu yüksek turizm potansiyeli ve tünel güzergahının 1. derecede doğal sit alanı içerisinde kalması nedeniyle yüksek hassasiyet gösterilirken, projede özel imalatlara yer verildi.

Erzurum ve Artvin’i birbirine bağlayacak: Pirinkayalar Tüneli yarın açılıyor Erzurum-Artvin kara yolunda sürücülere zor anlat yaşatan Pirinkayalar Geçidi’nde yapımı tamamlanan tünelde sona gelindi. Yarın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferansla katılacağı törenle tünel hizmete açılacak. Türkiye ile Kafkaslar’ı birbirine bağlayan Pirinkayalar Geçidi, özellikle kışın buzlanma ve dik yokuşlarıyla sürücülerin korkulu rüyasıydı. Açılacak olan yeni tünelle hem güvenli bir ulaşım sağlanacak hem de yakıt ve zamandan tasarruf elde edilecek.

Tünel çıkışında otomobil yayaya çarptı Artvin’in Arhavi ilçesinde tünel çıkışı otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.