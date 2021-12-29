Türkiye Gazetesi

Üsküdar Altunizade Metro İstasyonunda gelen dilenci durak içerisinde duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para dilendi. Bir süre sonra kadın başka bir durağa gitmek için metroya bindi. Metroda herkesin içinde yere oturan kadın, kesesinde bulunan paraları çıkartarak herkesin içinde saymaya başladı.

Metroda bulunan yolcuların şaşkınlıkla kadını izlerken, yaşanan o anlar ise bir yolcu tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Dilencinin üzerinden çıkan para ekipleri bile şaşırttı Düzce'de zabıta ekipleri, şehir merkezinde duygu sömürüsü yaparak dilenen dilencileri enseledi. Bir dilencinin üzerinden 11 bin 810 TL para çıkınca ekipler bile şaşkına döndü.

Dilenci virüslü çıktı, açıklaması şoke etti Düzce'de küçük çocuğuyla birlikte ışıklarda dilenerek, para isteyen kadın, koronavirüs hastası çıktı. Zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilenci, "Ben koronavirüslüyüm, beni almayın dedim ama zabıta ekipleri dinlemedi" diyerek tepki gösterdi.