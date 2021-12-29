Türkiye Gazetesi

Selçuk ilçesinde bir otelin Halkla İlişkiler biriminde çalışan 31 yaşındaki Özde Çivici, çalıştığı otelde düzenlenecek yılbaşı etkinliği için broşür dağıtmaya çıktı.

Bir süre sonra oteldeki odasına dönen Çivici, burada pet su şişesi içerisindeki maddeyi su sanarak içti. Bir anda fenalaşan genç kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çivici, hayatını kaybetti.

SU ŞİŞESİ İLE YAN YANAYMIŞ

Özde Çivici'nin vefat haberini alan ailesi ve çalışma arkadaşları büyük üzüntü yaşarken, otel içerisinde polis ekipleri inceleme yaptı.

Yapılan incelemede içerisinde su olan şişe ile mermer cilası bulunan şişenin yan yana durduğu belirlendi. Mermer cilasını su sanarak içen kadının organlarının büyük hasar gördüğü öğrenildi.

İNCELEMEDE İHMAL İDDİASI!

Öte yandan Çivici'nin ölümünün ardından olayda ihmali bulunduğu öne sürülen mermer ustası ve bazı çalışanların ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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