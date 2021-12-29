Türkiye Gazetesi

Sinop’un Dikmen ilçesinin Göllü köyünde soğu hava şartlarından dolayı bir göl buz tuttu. Bu durumu fırsata çeviren köylüler ise buz kaplı gölün üstünde semaver yakıp, bisiklet sürdü.

BİSİKLET SÜRDÜLER

Köylülerin etkinlik alanı haline gelen gölde, masalar kurulup, semaverler yakıldı. Köylüler buz üzerinde çay içip makarna yemenin keyfini çıkarırken, ortaya çıkan görüntüler Çıldır Gölü’nü hatırlattı.

“YAZIN İNEKLER KIŞIN DA BİZ KEYFİNİ SÜRÜYORUZ”

Yazın hayvanlarını serinletmek için bu göle getirdiklerini belirten Alaattin Dolma, “Burası yağmur ve kar sularıyla oluşan bir alan. Yağmurlar çok yağdığı zaman göl bayağı yükseliyor. Yağdığı müddetçe de yazın ortasında bile kurumuyor. Yazın orada inekler keyif sürüyor. Serinlemek için göle giriyorlar. Yazın inekler kışın da biz keyfini sürüyoruz.” dedi.

ÇAY İÇİP MAKARNA YEDİLER

Buz üstünde semaver yakıp makarna yediklerini belirten Dolma, “Ben böyle macerayı da seviyorum. 3 tekerlekli bisikletimi oraya götürdüm. Üstünde semaver yaktım. Arkadaşlarla gittik. Bir stres atalım dedik. Buz pateni ayakkabıları olsa onu da deneyecektik. Buz üstünde kızak yapıp bisikletle çekerek yeğeni de eğlendirdik. Bizim göl gibi keyiflisi zaten bu çevrelerde yok. Bir tehlikesi de yok. Çünkü gölün derinliği 1 metre ya var ya yoktu” dedi.

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