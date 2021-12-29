Türkiye Gazetesi

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde 2 gündür aralıklarla süren sağanak yağış nedeniyle çok sayıda evde su baskını yaşandı. Uzunköprü’nün Atatürk Mahallesi’nde bulunan bazı evler de su altında kaldı. Evlerin tüm odaları sel suları ve çamurla kaplandı. Evlerde bulunan tüm eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Ev sakinleri kendi imkanlarıyla yaralarını sarmaya başladı. Evlerinde bulunan eşyaları evlerinin bahçesine çıkaran vatandaşlar, zaman zaman hüzünlü anlar yaşadı.

TÜM EŞYALAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

8 Ocak 2022 tarihinde kızının düğünü olduğunu belirten Nurettin Çelik, kızının tüm çeyizinin sel suları nedeniyle kullanılmaz hale geldiğini söyledi. Evde bulunan tüm eşyaların da kullanılamaz durumda olduğunu anlatan Çelik, zor durumda olduklarını ifade etti. Kızının çeyizi için binbir emekle aldığı buzdolabı ve çamaşır makinesinin de zarar gördüğünü söyleyen Çelik, yardım istediklerini belirtti.

Evler sel sularına gömüldü, Trakya’ya bir uyarı daha Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya Bölgesi için uyarı üstüne uyarı yapıyor.

Sel suları arasında çırpındı! Dondurma bidonu ile hayatta kaldı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan selde suların arasında kalan ve 200 metre sürüklenen Muzaffer Kalabalık nasıl kurtulduğunu anlattı. Yüzme bilmemesine rağmen dondurma bidonuyla selde sürüklendiğini ve elektrik direğine sarılarak çatıya çıktığını söyleyen Kalabalık, kendisi kurtulunca selde sürüklenen 5 kişiyi daha çatıya çektiğini ifade etti.