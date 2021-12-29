Türkiye Gazetesi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Alanyurt yolu üzeri Metal Sanayi kavşağında meydana gelen olayda seyir halinde olan 35 yaşındaki sürücü Atakan Demir otomobiliyle Metal Sanayi’den yola çıkan 46 yaşındaki Yasil Akil yönetimindeki hafif ticari araca yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç savrularak orta refüje çarptı. Kaza sonucu sürücüler yaralanırken olay yerine polis ve 112 Acil Servis ambulansları sevk edildi.

KAZA YERİNDE ACI TESADÜF

Kazanın ardından, aracıyla şans eseri olay yerinden geçen sürücü Atakan'ın babası Burhan Demir, oğlunu yerde görünce şoke oldu. Üzüntülü baba, oğlunu teselli etmeye çalıştı. Yaralılar 112 Acil Servis ambulanslarıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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