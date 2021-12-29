Türkiye Gazetesi

Niğde'de eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı, kaleyi gezen kadın 6 metre derinlikteki çukurdan define avcılarının üzerine düştü. Niğde Kalesi'ni ziyaret eden 46 yaşındaki Rukiye Ulusoy avluda gezdiği sırada yarım metre yarıçapında oluşan göçük nedeniyle yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü.

TALİHSİZ KADIN MERDİVENLE KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, indirdikleri merdivenle kadını bulunduğu yerden çıkardı. Rukiye Ulusoy, tedbir amaçlı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

DEFİNECİLERİN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Bölgede inceleme yapan ekipler, kale surlarının dışındaki metruk evin içinden kalenin altına doğru yaklaşık 200 metrelik tünel kazıldığını tespit etti. Ekipler, metruk evde ve tünelde inceleme yaptı. Yaralı kadın ilk ifadesinde aşağıda kazı yapan iki kişinin üzerine düştüğünü ve kendisi düşünce kazı yapan kişilerin kaçtığını söyledi.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



50 yıldır define avcıları tarafından tahrip ediliyor: Tarihi kilise çökmek üzere Van’da Aksorik Dağı eteklerinde bulunan tarihi Saint Stefanos Kilisesi defineciler tarafından tahrip edildi. Çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalan 17’nci yüzyıldan kalma kilise restorasyon edilmeyi bekliyor.



Tarihi eserleri talan eden definecilerden 'pes' dedirten rahatlık UNESCO’ya aday tarihi kent İznik, definecilerin merkezi haline gelirken çevredeki mağaralarda defineciler tarafından yaşam alanı olarak kullanılmaya başlandı.