Aksaray merkeze bağlı Somuncu Baba Mahallesi'ndeki müstakil bir müstakil evde oturan 6 yaşındaki Suriye uyruklu F.E.İ, köpeğine mama vermek için bahçeye çıktı. Bu esnada sokak köpekleri bahçeye dalıp çocuğa saldırdı. F.E.İ'yi sesleri duyan dayısı Nevaf İ. kurtardı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Nevaf İ. "Köpekler yeğenimi ısırıyordu. Hemen sesini duyunca koştum ve kurtardım. Yeğenim, kafasından ve karnından yaralı. Allah korudu, hızlı davrandık kurtardık" diye konuştu.
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Sokak köpekleri, 6 yaşındaki çocuğa saldırdı
Aksaray'da 6 yaşındaki çocuk, evlerinin bahçesine dalan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Aksaray merkeze bağlı Somuncu Baba Mahallesi'ndeki müstakil bir müstakil evde oturan 6 yaşındaki Suriye uyruklu F.E.İ, köpeğine mama vermek için bahçeye çıktı. Bu esnada sokak köpekleri bahçeye dalıp çocuğa saldırdı. F.E.İ'yi sesleri duyan dayısı Nevaf İ. kurtardı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
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