Türkiye Gazetesi

Küçükçekmece’de bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. 23 yaşındaki Resul K. ve 55 yaşındaki babası Sefa K. aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen 34 yaşındaki Metin Balkan ile İstasyon Mahallesi’nde bir araya geldi. Sokak'ta başlayan tartışma, daha sonra şiddetini arttırarak bıçaklı kavgaya dönüştü.

KARNINDAN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Metin Balkan karnından aldığı bıçak darbesi sonucu hayatını kaybederken, yaralanan Sefa K. hastaneye kaldırıldı. Resul K. ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



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Metrodaki bıçaklı saldırgan tutuklandı Kadıköy metrosunda elinde bıçakla anne ile kızına tehdit ve hakaretler savuran şüpheli E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.