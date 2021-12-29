Türkiye Gazetesi

Düzce’nin Yığılca ilçesine bağlı Doğanlar köyünde oturan 9 yaşındaki Yusuf Altun, öğle saatlerinde bir arkadaşı ile oynamak için evden çıktı. Küçük çocuk, uzun süre eve gelmeyince ailesi aramaya başladı.

ARKADAŞI EVDE BULUNDU

Beraber oynadığı arkadaşının evde olduğunu öğrenen aile, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, AFAD, Afad Gönüllüleri Derneği (AFGD), Düzce Gönüllü Arama Kurtarma Derneği (DAKE) ve Orman İşletme Şefliği ekipleri bölgeye geldi.

KAYMAKAM DA ARIYOR

Küçük çocuğun yakınlardaki dere yatakları, orman ve çevre köylerde aranmasına başlandı. Çalışmalara Kaymakam Talha Altuntaş ve AFAD İl Müdürü Ali Kartal da katıldı.

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