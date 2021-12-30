Türkiye Gazetesi

İzmir’de pazarcılık ile uğraşan Mehmet Vefa Demir (42), cumartesi gecesi hale alıp peynir aldı. İçi peynir dolu tenekeleri minibüsüne yükleyen Demir, eve dönmek üzere yola koyuldu. Saat 03.00 sularında İzmir-Çeşme Otoyolu Buca ayrımında uygulama yapan polis tarafından durduruldu. Ekipler, alkol kontrolü yapmak istediğini söyledi. Sürücü ise “Ben hayatımda ağzıma içki sürmedim” diyerek, kendine güvenir bir şekilde alkolmetreyi üfledi. Ancak 1,15 promil alkollü çıktı. Ardından ehliyetine el konulup 1.339 TL ceza kesildi.



KANINDA ALKOL ÇIKMADI

Buna itiraz eden Demir, polis merkezinde ifade verdi. Daha sonra savcılıktan alınan izin doğrultusunda hastanede kan testi yapıldı. Sonuç olarak kanında alkole rastlanmadı. Bu raporu eline alan pazarcı, cezayı iptal etmek için konuyu yargıya taşıdı.



“EHLİYETİMİ GERİ İSTİYORUM”

Şimdi hukuki süreci bekleyen Demir “Ben hayatımda alkol almadım. Alkolmetreyi de gönül rahatlığıyla üfledim ancak sonucu görünce hayatımın şokunu yaşadım. Ehliyetimin verilmesini ve para cezasının iptal edilmesini istiyorum” dedi.



“BU TARZ HATALAR SIKLIKLA YAŞANIYOR”

Avukatı Halil İbrahim Demir ise "Alkolmetre cihazından kaynaklandığını düşündüğümüz bir arıza sebebiyle bu tarz durumlar sıklıkla yaşanıyor. Teknolojik cihazlar ne yazık ki böyle hatalar verebiliyor. Raporda müvekkilimin kanında hiç bir alkol bulgusuna rastlanılmadığı yer alıyor. Bu konuda dava dilekçelerimizi hazırladık " diye konuştu.



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