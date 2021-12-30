Türkiye Gazetesi

İstanbul Küçükçekmece'de sokak ortasında kan döküldü. Husumetli iki grubun karşı karşıya geldiği olayda, bıçaklarla birbirlerine saldıran şahıslardan biri öldü, biri ise yaralandı.

YARALI OLARAK GİTTİĞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay, öğle saatlerinde Küçükçekmece Halkalı Altınşehir Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Resul K. (23) ve babası Sefa K. (55), daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen Metin Balkan (34) ile İstasyon Mahallesi’nde bir araya geldi. Taraflar arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Metin Balkan ve Sefa K. yaralanarak yardım beklerken Resul K. ise olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Metin Balkan ve Sefa K.’yi hastaneye kaldırdı. Metin Balkan, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Sefa K.’nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri firar eden Resul K’nın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.

Alkol masasında kan aktı: Arkadaşını karnından bıçakladı Antalya'da bir parkta alkol aldıkları esnada kavga eden şahıslardan biri ağır yaralandı, diğeri ise polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

Önce bıçakladı, sonra TikTok videosu çekti İstanbul Büyükçekmece'de laf atma kavgası kanlı bitti. 16 yaşındaki genç, Doğu Türkistanlı şahsı kalbinden bıçakladı, bir de üzerine video çekip TikTok'ta paylaştı.