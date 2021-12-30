Türkiye Gazetesi

Fatih Bilgi BURSA

Türk dünyasının UNESCO’su olarak da tanımlanan ‘Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı - TÜRKSOY’ tarafından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa dünya çapında markalaşma yolunda ilerliyor.

Dün Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy “Bursa’nın tanıtılması sadece şehre değil Türkiye’ye büyük fayda sağlayacaktır” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise “Şehrimizin uluslararası alanda tanıtımı için yaptığımız çalışmaların meyvesini toplamak bizleri çok mutlu ediyor. TÜRKSOY çatısı altındaki faaliyetlerimizle gelenek ve göreneklerini bütün dünyaya anlatacağız” dedi.

Bursa büyük buluşmaya hazırlanıyor Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Bursa, tüm kent dinamikleriyle birlikte yeni yılda yapılacak birbirinden özel etkinlik ve gösterilere hazırlanıyor.

5 büyükşehirde en ekonomik su Bursa’da Sağlıklı, kesintisiz ve ekonomik içme suyunu Bursa’nın her köşesine ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılı su tarifeleri kıyaslandığında Türkiye’nin en büyük 5 şehri arasında suyu en ekonomik şekilde vatandaşla buluşturan belediye oldu.