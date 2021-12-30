Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada, toplanıp barınaklara yerleştirilen köpeklerin kötü şartlarda bakıldığına yönelik suçlamalar ortaya atıldı. Fakat belediyelerin hayvan barınaklarında çekilen görüntüler, bu iddiaların asılsız olduğunu ortaya koydu, yüreklere su serpti.

450 HAYVAN BARINABİLİYOR

Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi’ndeki ormanlık alana 2019’da kurulan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi âdeta beş yıldızlı bir oteli andırıyor. Buraya 18 ilçeden getirilen sahipsiz hayvanlar, veteriner hekim tarafından sağlık kontrolünden geçiriliyor, kısırlaştırılıyor, el bebek gül bebek bakılıyor. Merkezde aynı anda 450 hayvan barınabiliyor. Hayvanlar sahiplendirildikçe yenilerine yer açılıyor.

İstanbul’da da yaralanan, travmaya maruz kalan, yaşlanan veya tehlike arz eden sokak hayvanları, belediyelere bağlı bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerinde görevli veteriner hekimler gözetiminde bakılıyor.

1300 SOKAK HAYVANI YAŞIYOR

Sivas’ta yaklaşık 3 yıl önce faaliyete geçen, Türkiye’nin en büyük barınaklarından Sokak Hayvanları Yaşam Rehabilite Merkezi ve Hayvan Oteli, sokak hayvanlarına modern hizmet sunuyor. Sivas’ta Seyfebeli mevkiinde 27 dönüm araziye kurulan barınakta 1.300 sokak hayvanı yaşıyor.

Barınakta hayvan hastanesi, otel, kedi evi, otopark ve yeşil alan gibi sosyal imkânlar da mevcut.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayvan barınaklarını ihmal etmeyiniz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Hayvan barınaklarını ihmal etmeyiniz ve bu barınaklarla birlikte Osmanlı'nın yaptıklarını da unutmayınız. Ne yapıyordu? Meyveli ağaçlardan hayvanların yararlanmasına müsade ediyordu." dedi

Sokak köpekleri, 6 yaşındaki çocuğa saldırdı Aksaray'da 6 yaşındaki çocuk, evlerinin bahçesine dalan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.