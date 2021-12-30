Türkiye Gazetesi

Polisi alarma geçiren olay Adana'da yaşandı. Yüreğir ilçesinde bağırarak küfürlü konuşan komşusu Emrah A. ile tartışan 19 yaşındaki M.Ş.D., tartışmanın büyümesi ile birlikte komşusunun evini elinde silahla bastı.

M.Ş.D., zorla evine girdiği Emrah A.'yı silahla ayağından vurarak kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Emrah A.’yı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.

Polis olayın şüphelisini yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Otomobili ile elektrik direğine çarpan sürücü yaralandı Sinop'ta otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan yolcudan ilginç tepki: Çek kanka güzel çek Şile otoyolunda akıl almaz kaza. Otoyolda ilerleyen bir otomobil makas atan bir otomobilin arkadan çarpmasıyla yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Otomobilde bulunan 3 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin ilginç diyaloğu dikkat çekti. Tedavisi görülürken ekipler tarafından çekilen yaralı, “Çek kanka güzel çek" demesi gündem oldu.

Çocukların kavgasına aileler karıştı: Baba oğul yaralandı, görmeye giden anne hastanede vuruldu Büyükçekmece'de çocukları kavga eden ailelerin olaya karışması üzerine, baba oğul yaralandı. Hastaneye ailesini görmeye giden anne de zanlılar tarafından vuruldu.