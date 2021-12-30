Türkiye Gazetesi

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Yenişehir caddesi üzerinde Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından alkollü sürücülere yönelik yapılan uygulamada polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Polis ekipleri cadde ve sokaklardan hızla ilerleyen aracın peşine düştü. Yaklaşık 20 kilometre süren kovalamacanın sonunda ekipleri aracı önünü keserek durdurabildi. Araçtan inen sürücü ve arkadaşı yaya olarak kaçmaya çalışsa da ekipler tarafından yakalandı.

“EHLİYETİMİ ALACAĞINA ÖLDÜRÜN DAHA İYİ”

Ekipler tarafından yakalanan otomobil sürücüsü 33 yaşındaki Halil G. kendini yerlere atarak alkolmetreye üflememek için direndi. Alkollü sürücü “Ehliyetimi alacağına öldürün daha iyi. Yalvarırım yapmayın. 2 tane bira içtim. Kızım üniversite okuyor.” deyip, diz çökerek yalvardı. O anları görüntüleyen basın mensubuna saldıran alkollü sürücünün arkadaşı, ekiplerce etkisiz hale getirildi. Saldırı anı da kameraya yansıdı. Ceza makbuzunu da imzalamayan alkollü sürücü yaya olarak hızla evine giderken, aracı da çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Kim Milyoner Olmak İster’de ehliyet dersi veren yarışmacı trafik sorusunda elendi Ekranların sevilen yarışmacısı Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam yeni bölümüyle seyircilerle buluştu. İlginç anlar yaşanan yeni bölümde ehliyet dersleri veren Canan Ayaz, Kenan İmirzalıoğlu’nun sorduğu trafik ile ilgili soruda elendi. Seyircilerin şaşkınlıkla karşıladığı olayda İmirzalıoğlu, "Sanırım caps oldunuz Canan Hanım" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.