Türkiye Gazetesi

İstanbul’da akşam saatlerinde Çekmeköy istikametinde seyir halindeki İETT otobüsünde yolculuk eden bir adam iddiaya göre anneleriyle beraber otobüse binip koltuklarda oturan yabancı uyruklu 3 çocuğu oturdukları yerden kaldırmak istedi. Otobüsteki diğer yolcular tarafından duruma tepki gösterilirken çocukları kaldırmaya çalışan kişiye engel olundu.

OTOBÜSTE YUMRUKLU KAVGA

Yolcular arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Çocukları kaldırmak isteyen yolcu ile diğer birkaç yolcu birbirlerine yumrukla saldırdı. Kavgaya tanık olan yolcuların ve kadınların da panik yaşayarak çığlıklar atmasıyla otobüs adeta ringe döndü. Otobüste, çocukları oturdukları yerden kaldırma nedeniyle çıkan yumruklu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İETT ve metro yılbaşı gününde 24 saat çalışacak İETT ve Metro İstanbul, yılbaşında gece boyunca yapılacak ek seferlerle 24 saat çalışacak, cumartesi günü ise toplu taşıma ücretsiz olacak.