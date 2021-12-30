Türkiye Gazetesi

Karaköy’de dün öğlen saatlerinde meydana gelen olayda hafif ticari aracın sürücüsü Yaşar Ünlü yasak noktadan U dönüşü yaptı o esnada Süleyman Düşden’in kontrolündeki ticari taksi araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yaşar Ünlü idaresindeki araç kontrolden çıkarak demir ve beton dubaları yıkarak kaldırıma çıktı. Araç o esnada kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Aracın çarptığı kaldırımda yürüyen Yaşar Coşkun ve Yusuf Taş yaralandı. Vatandaşlar ise panikle etrafa kaçıştı. Araç da ağaca çarparak durabildi. Dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari araç yasak yerden dönüş yapıyor. Yolda seyreden taksi ise araca arkadan çarpıyor. Kontrolden çıkan araç demir ve beton dubaları yıkarak kaldırıma çıkıyor. Araç yürüyen yayaların arasına dalıyor ve ağaca çarparak durabiliyor. Aracın çarptığı iki kişi yere düşüyor ve diğer vatandaşlar panikle kaçıyor.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kazada yaralanan Yaşar Coşkun ve Yusuf Taş ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

İkinci el araç piyasası durma noktasına geldi Döviz kurlarındaki yaşanan gerilemeyle birlikte sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan düşüş, ikinci el satışlarını adeta durma noktasına getirdi.