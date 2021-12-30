Türkiye Gazetesi

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan dondurucu soğuğun etkisini göstermek için, termometreler eksi 22 dereceyi gösterdiğinde Ağrı Belediyesi önünde kaynar suyu havaya attı.

Havaya atılan sıcak su, dondurucu soğuğun etkisiyle saniyeler içinde dondu.

Başkan Sayan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

DOĞU ANADOLU'DA HAVA DURUMU

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde sis, pus, buzlanma ile don görülecek. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgâr güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 26, Ardahan'da 25, Kars'ta 20, Erzurum'da 12, Iğdır'da 10, Erzincan'da 7, Bayburt’ta 9, Tunceli'de 5 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklığının ise Bayburt’ta 3, Tunceli'de 6, Erzincan'da 4, Iğdır'da 2, Erzurum'da 1, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 5, Ardahan'da 12, Ağrı'da 13 derece olması öngörülüyor.

Hava eksi 16 dereceyi gördü, göl dondu Konya’da kar yerini kuvvetli soğuğa bıraktı, termometreler eksi 16 dereceyi görürken Beyşehir Gölü buz tuttu.