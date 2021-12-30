Türkiye Gazetesi

Beyoğlu’nda iki grup arasında çıkan midye ısmarlama tartışmasında bir kişi hayatını kaybederken iki kişi yaralanmıştı. Olaya ilişkin 1’i tutuklu 4 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuklu sanık Arteş Dağ, tutuksuz sanıklar Okan Tav, Özgür Çatalkaya ve maktul Ümit Tuncer’in yakınları ile tarafların avukatları hazır bulundu. Tartışmada öldürülen Ümit Tuncer’in annesi Sabriye Tuncer ve ablası Serpil Çetinkaya, duruşmadaki beyanlarında sanıkların cezalandırılmasını isterken sanıkların avukatları da müvekkillerinin beraatlarını istedi.

CEZASINDA İNDİRİM UYGULANDI

Son sözü sorulan tutuklu sanık Arteş Dağ, “Böyle bir olay olduğu için pişmanım keşke olmasaydı. Kendimi korumak amaçlı, istemeyerek bir davranışta bulundum. Takdir mahkemenindir tahliyemi talep ederim” ifadelerini kullandı. Sanık Okan Tav, son sözünde kimseye zarar verme amacının olmadığını söylerken, sanık Özgür Çatalkaya beraatını talep etti. Mahkeme kasten öldürme suçundan müebbet hapse mahkum edilen Arteş Dağ’ın cezasına indirim uygulayarak 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti. Sanık Dağ’ın sanık Okan Tav’a yönelik hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle 2 ay 27 gün hapis cezası ise ‘basit yaralama’ suçuna çevrilerek beraatına hükmedildi. Sanık Dağ’ı katılan sanık Özgür Çatalkaya’ya karşı ‘basit yaralama’ suçundan 5 ay hapse mahkum eden mahkeme, sanığı ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan ise 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Tutuksuz katılan sanık Yusuf Mert Özgen’i ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapse çarptırıp, indirim uygulayarak cezasını 8 yıl 4 aya indiren mahkeme, katılan sanıklar Okan Tav ve Özgür Çatalkaya’ya karşı ise ‘basit yaralama’ suçundan beraatına karar verdi. Katılan sanık Ozan Özdemir’i aynı suçtan müebbet hapse çarptıran mahkeme cezasında indirim uygulayarak 10 yıl hapse mahkum edilmesine karar verdi. Heyet, 10’ar yıl hapse çarptırılan sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Mahkeme heyeti, katılan sanık Okan Tav’ı ‘silahla tehdit’ suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası çarptırdı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Beyoğlu’nda 13 Şubat 2020 tarihinde yaşanan olayda iddiaya göre, Ümit Tuncer ile iki arkadaşı sokakta midye yerken, aynı midyeciye gelen Arteş Dağ ile arkadaşları midye ısmarlama teklifinde bulundu. Tuncer ile arkadaşlarının teklife sinirlenmesinin ardından iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında yanındaki silahı çıkaran Dağ, Tuncer’i vurdu. Hastaneye kaldırılan Tuncer hayatını kaybederken, olay ile ilgili şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Okan Tuncer ve Özgür Çatalkaya’nın ‘silahla tehdit’, diğer şüpheliler Arteş Dağ, Ozan Özdemir ve Yusuf Mert Özgen’in ise ‘kasten öldürme’ suçundan cezalandırılması talep edildi.

Şırnak dağlarında midye fosili bulundu Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde dağlardaki kayalıklarda midye fosilleri bulundu. Çobanın dağda bulduğu taşlar üzerinde bir çok deniz canlısı fosili görenleri hayretler içinde bıraktı.