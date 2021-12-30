Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı yılbaşı gecesinde vatandaşların huzur ve güven içerisinde geceyi geçirmelerini sağlamak amacıyla güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Yılbaşı tedbirleri kapsamında emniyet, jandarma, sahil güvenlik personellerinden ekipler oluşturuldu. Bakanlık, yılbaşı gecesi için 340 bin 351 personel ve 55 bin 466 ekip görevlendirdi. Ekiplere 769 hava aracı, 218 deniz aracı ve 588 dedektör köpek eşlik edecek.

81 İLİN VALİLİĞİNE YILBAŞI GENELGESİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzasıyla güvenlik önlemlerini içeren “Yılbaşı Tedbirleri” konulu genelge 81 il valiliğine gönderildi. Bu tedbirlerin etkinliğini artırmak ve üst düzey koordinasyonu sağlamak amacıyla, 31 Aralık Cuma günü başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere, Bakan Yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Göç İdaresi Başkanı ve Bakanlığın diğer üst yöneticileri ülkenin dört bir yanında sahada olacak.

İETT ve metro yılbaşı gününde 24 saat çalışacak İETT ve Metro İstanbul, yılbaşında gece boyunca yapılacak ek seferlerle 24 saat çalışacak, cumartesi günü ise toplu taşıma ücretsiz olacak.