Türkiye Gazetesi

Son yıllarda artan kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyeleri düşmüş durumda. Aksaray Belediyesi ise yaşanan kuraklığa farkındalık oluşturmak için meydanlara tezgah açarak 5 litrelik suyu 500 TL’den satışa sundu.

ÖNCE ŞAŞIRDILAR SONRA BİLGİLENDİLER

Aksaray Belediyesi yaşanan kuraklığa dikkat çekmek için ilginç bir yöneteme başvurdu. Önce vatandaşlarını şaşırttı sonra da bilgilendirerek farkındalık oluşturdu. Bundaki en büyük etken ise Aksaray’ın içme ve tarımsal sulama ihtiyacında kullandığı tek baraj olan ve toplam 165 milyon metreküp kapasiteye sahip Mamasın Barajının su seviyesi 26 milyon metreküpe kadar düştü.

5 LİTRE SU 500 YL’YE SATILDI

15 Temmuz Milli İrade Meydanına tezgah açan belediye görevlileri, 0,33 ml suyu 100 ‘TL’den, 1,5 litre suyu 250 TL’den, 5 litre suyu ise 500 TL’den satışa sundu. Kimi vatandaşlar şaşkınlıkla ne olduğunu anlamaya çalışırken, kimileri de farkındalığa destek sağlamak amacıyla parasını verip suyunu aldı.

“FARKINDALIK ÇALIŞMASINA İMZA ATTIK”

Konula ilgili bir açıklama yapan belediye personeli Muharrem Selçuk, “Aksaray Belediyesi olarak su tasarrufuna dikkat çekmek amacıyla 15 Temmuz Milli İrade Meydanında böyle bir farkındalık çalışmasına imza attık. Vatandaşlar suyun fiyatını böyle görünce herkes bir toplandı. ‘Su fiyatları neden böyle olmuş’ dediler. Biz de sebebini açıkladık.” dedi.

“BU FARKINDALIK İLE SUYUN DEĞERİNİ ANLAYACAKLAR”

Kuraklık nedeniyle barajdaki suyun ciddi bir şekilde azaldığını belirten Selçuk, “Aksarayımızın içme ve tarımsal alanda kullandığı Mamasın Barajı doluluk oranı yüzde 16. Toplam kapasitesi 165 milyon metreküp. Fakat şu anda sadece 26 milyon metreküp civarında. Dolayısı ile suyumuzu tasarruflu kullanmak, boşa akıtmamak adına, gerekmiyorsa suların kapatılması için böyle bir çalışmaya imza attık. Vatandaşlarımıza da temsili bugünün anısına sular dağıttık. İnşallah bunları gördükçe suyun değerini anlayacaklar.” ifadelerini kullandı.

“UMARIM TÜM TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLURUZ”

Yaptıkları çalışmanın tüm Türkiye’ye örnek olmasını istediklerini belirten Muharrem Selçuk, “Vatandaşlarımız çok şaşkın su fiyatlarını görünce. Biz Aksaray Belediyesi olarak başlattık. Umarım buradan tüm Türkiye’ye yayılır ve örnek oluruz. Vatandaşlarımıza suyumuzu tasarruflu kullanalım çağrısı yapıyoruz. Tuz Gölü’nde yüzde 60 oranında küçülme yaşadı son 10 yıl içerisinde. Zaten Tuz Gölü ve Aksaray bölgesi Türkiye’nin en kurak alanlarından birisi. Vahşi sulama dediğimiz tarımda olsun, evlerimizde olsun suyumuzu boşa kullandığımız için su kaynaklarımız tükeniyor. Su kaynaklarımızı tüketmeyelim, önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde su fiyatları böyle olacak. Bunun önüne hep birlikte geçebiliriz” dedi.

“SU HAYAT DEMEKTİR”

Aksaray Belediyesi tarafından vatandaşlara su tasarrufu içeren broşürlerde dağıtıldı. Su tezgahına gelerek suyun kıymetine dikkat çekmek isteyen Osman Çekiç (35) ise, 100 TL verip 0,33 ml su satın aldı. Hayatında ilk defa bu kadar pahalı bir su aldığını belirterek, “Bence suyun kıymetini bilmek gerekir. Suyu lütfen tasarruflu kullanalım. Su her şey, hayat demektir” dedi.

Fiyatları gören Şerafettin Ergün (63) ise, “Çaresiz kalırsak alırım. Suyu bulamazsak 500 TL’ye de alırsın, bin TL’ye de alırsın. Bu yeraltı suları çarçur kullanıldı. Şimdi 100 metreden su çekiyoruz biz. Önceden 19 metreden su çıkardı” dedi. “Su 500 lira” diyerek bağıran belediye personeli gün boyunca vatandaşların dikkatini çekerek bilgilendirme yaptı.

Batı Karadeniz'de baş gösteren tehlike: Kuraklık! Türkiye'nin en çok yağış olan bölgesi Karadeniz'de kuraklık tehlikesi baş gösterdi. Kuraklık özellikle yağışların giderek azaldığı Batı Karadeniz'i tehdit ediyor.

Somali'de kuraklık nedeniyle 3 kişi öldü Somali'de uzun süredir kuraklığa bağlı yaşanan açlık ve susuzluk nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği bunların 2'sinin çocuk olduğu belirtildi.

Kuraklık alarm veriyor! Son 20 yılın en düşük seviyesinde 1 Ekim 2020'de başlayan ve 30 Eylül 2021'de sona eren 2021 su/tarım yılı, Türkiye'nin son 20 senede en düşük yağış miktarına sahip yılı oldu.