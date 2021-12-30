Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya’nın Finike, Kemer ve Kumluca ilçeleri de olmak üzere merkezi için “kırmızı kod” uyarısı yaptı. Dün gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağış ve fırtına Kepez ilçesinde 3 katlı bir binanın çatısını uçurdu. Çatıdan kopan parçalar park halindeki araçların üzerine düşmesi nedeniyle 5 otomobil zarar görürken bina duvarındaki bazı klima motorları da zarar gördü.

“DEPREM OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM”

Pencereden gördükleri manzara karşısında şok yaşayan apartman sakini Nurgül Kılıç, “Saat 05.00 sıralarında bir gürüldü ile uyandım. Deprem olduğunu düşündüm. Benim de tam camımım önünde oldu. Sonra balkona koştum bir baktım, balkon göçtü sandım. Komşulara haber verdim. Çatıda bir bölge uçmuş neresi bilmiyorum” şeklinde konuştu.

“ŞİMŞEK DÜŞTÜ SANDIK”

Bir diğer vatandaş Abdurrahman Öztürk ise “Gece bir gürültü geldi, şimşek düştü sandık. Bizim aracın alarmı çaldı. Pencereden bakınca bir şey göremedim. Aşağı indik aracın bu halini gördüm. Çatı göçmüş. Çatı araçların üzerine düşmüş. Polise haber verdik. Tutanak tutuldu. 4 araçta hasar var. Beyaz araç bana ait. Şuan en az 20-30 bin TL zararım var. Kaput göçmüş, motor zarar görmüş. Böyle bir şey beklemiyorduk. Nasıl oldu biz de anlamadık. Kırmızı uyarı vardı ama çatının göçeceğini bilemedik. İyi ki gece oldu. Burada bir insan olduğunu düşünür müsünüz?” dedi.

DERELER TAŞTI KÖPRÜLER ULAŞIMA KAPATILDI

Antalya ve ilçelerde kuvvetli yağış uyarısı etkisini sürdürüyor. Antalya’da bulunan Boğaçay’ın taşması nedeniyle köprü trafiğe kapatıldı. Suyun riskli seviyeye çıkınca belediye ekipleri yolu kepçelerle getirilen topraklarla ulaşıma kapattı. Derenin debisinin yükselmesi nedeniyle Konyaaltı ilçesinde bulunan ve Hurma- Çakırlar Yolu'nu birbirine bağlayan köprü kapatıldı. Yolcular başka noktalara yönlendirildi. Öte yandan Çakırlar Mahallesi'nde çok portakal bahçelerinin su altında kaldığı ve küçük derelerin taştığı görüldü.

Antalya'da fırtına nedeniyle okullar tatil edildi Antalya'da fırtına nedeniyle 3 ilçede okullar tatil edildi.