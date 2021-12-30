Türkiye Gazetesi

Meteoroloji üst üste Edirne için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Salı günü başlayan yağışlar etkisini sürdürüken pek çok ilçede ev ve iş yerini su bastı. Uzunköprü İlçesinde tarlalar sel suları altında kaldı.

Sel sonrası debisi 10 kar artan Ergene Nehrinin Uzunköprü ilçesi bölgesindeki kolu da kritik seviyeye yükseldi.​

NEHRİN DEBİSİNDE KORKUTAN YÜKSELİŞ

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre yaklaşık bir hafta öncesinde debileri 7 ile 18 metreküp arasında değişen Ergene Nehrinin Lüleburgaz ve Yenicegörece bölgelerinde bugün itibariyle 220-250 metreküp seviyelerine kadar yükseldi.

Bölge halkı Ergene Nehrinin taşmasından endişe ederken, debilerin yükselmesi ile yaklaşık bir buçuk kilometre uzunluğunda bulunan tarihi Uzunköprü’nün gözleri suyla kaplanmış durumda.

ONLARCA İŞ YERİ SU ALTINDA KALDI

Sağanak sonrası çok sayıda iş yerini ve evi su bastı. Uzunköprü Sanayi Sitesi’nde de çok sayıda iş yeri su altında kalırken, vatandaşlar iş yerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı. Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

AFAD duyurdu: Edirne'de sel ve baskınlarında mahsur kalanlar kurtarıldı AFAD, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen sel ve su baskınlarında mahsur kalan vatandaşların kurtarıldığını duyurdu.

Edirne'de sel felaketi! 1 kişi öldü Edirne'de şiddetli yağış nedeniyle evlerinde mahsur kalanları ekipler kurtardı. Sele kapılarak kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı