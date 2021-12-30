Türkiye Gazetesi

Bilecik’in Yenipazar ilçesine bağlı Kavacık köyünde 2 katlı evde yangın çıktı. Çıkan yangında eşini kurtarmak isteyen 64 yaşındaki Şevket Akkaya, yanarak hayatını kaybetti.

ALEVLERİN İÇİNDE KALDI

2 katlı evde oturan Hatice-Şevket Akkaya çifti, sabaha karşı mutfaktan gelen sesler üzerine uyandılar. Evin alevler içinde kaldığını gören 64 yaşındaki Şevket Akkaya, eşini komşularının yardımıyla kurtardı. Ancak yaşlı adam alevlerin arasından çıkamadı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Alevlerin içerisinden çıkartılan yaşlı kadına, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahale uygulandı. Ardından ise Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine hızlıca gelen Yenipazar ve Gölpazarı Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri, yoğun uğraş sonunda yangını söndüre bildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Alevler içinde kalan Şevket Akkaya’nın cansız bedenine ise 6 saat sonra ulaşıla bildi.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İki katlı evde çıkan yangının mutfakta bulunan elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Yenipazar Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt olay yerine gelerek incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

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