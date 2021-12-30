Türkiye Gazetesi

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yarın Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Geyikli- Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İPTAL EDİLEN SEFERLER

GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, “Cuma günü, Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Bozcaada'dan saat 07:00 ve 10:00, Geyikli'den ise saat 08:00 ve 11:00 seferleri iptal edilmiştir. Planlı diğer seferlerimiz gün içerisinde netlik kazanacaktır” ifadelerine yer verildi.