Türkiye Gazetesi

Akhisar mahallesi Karalar yolu sokak üzerinde kaza meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü Ömer Balcı(18) yönetimindeki plakasız motosiklet virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, karşı yönden gelen sürücü Nimet Oral(40) yönetimindeki özel halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet parçalara ayrıldı. Yaralı motosiklet sürücüsü ile arkasındaki arkadaşı Mehmet A.(15), olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı motosikletin sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Özel halk otobüsü sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yolcu otobüsüne tır arkadan çarptı: Yaralılar var ​TEM Otoyolu Sakarya geçişinde gişelere dönüş yapmak isteyen yolcu otobüsüne tır arkadan çarptı. Meydana gelen kazada, tır sürücüsü ve otobüste yolcu olarak bulunan 7 kişi yaralandı.

Ankara'da yolcu otobüsü otomobil ile çarpıştı, yaralılar var Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen kazada yolcu otobüsü otomobil ile çarpıştı, 4 çocuk yaralandı.