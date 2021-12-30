Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş’ta meydana gelenaraba ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 1 kişi canından oldu. Feci kaza, Onikişubat ilçesi Doğu Çevre Yolu’nda yaşandı. U.Y. idaresindeki 46 DM 094 plakalı hafriyat kamyonu, çevre yolundan üniversite istikametine seyir halindeyken ışıklı kavşakta ‘U’ dönüşü yaparak şehir merkezi istikametine döndü. O sırada üniversite istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Mehmet Zor (28) idaresindeki 06 BTZ 637 plakalı otomobil, hafriyat kamyonuna çarptı.



ARABANIN SÜRÜCÜ ÖLDÜ

Kazada, otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yolcu konumda bulunan ve kazada ağır yaralanan Hasan N. (32) kazada hafif yaralanan kamyon sürücüsü U.Y'yi (61), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı. Kaza sonrası hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Mehmet Zor’un cansız bedeni Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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