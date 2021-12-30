Türkiye Gazetesi

Kırıkkale'de bir kadın eşinin mezarını açtırdı, olayın aslı hiç de sandıkları gibi çıkmadı. 16 Aralık perşembe günü Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde meydanında yaşanan olayda iddiaya göre, bir kahvehane önünde E.K. ile Ecevit Anladı (46) arasında tartışma yaşandı. Sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüşünce Ecevit Anladı yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Tedavisini ardından taburcu edilen adam, evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti.



GERÇEĞİ KARISI ORTAYA ÇIKARDI

Bir süre sonra kocasının kavga ettiğini öğrenen eşi ise jandarmaya şikayette bulundu. Alınan ifadelerin ardından cumhuriyet savcılığı tarafından alınan kararla Ecevit Anladı'nın cenazesi, mezarından çıkartılarak otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılan inceleme neticesinde, Anladı'nın kavgaya bağlı olarak beyin kanamasından hayatını kaybettiği belirlendi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarma ekiplerince, gözaltına alınan E.K. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Ecevit Anladı'nın cenazesi, yapılan otopsinin ardından yeniden defnedildi.



Kötü kokunun arkasındaki gerçek yürekleri dağladı Beşiktaş'ta kötü koku apartman sakinlerini rahatsız etmesi üzerine yapılan incelemede, tek başına yaşayan adamın öldüğü belirlendi.



Gerçek otopside ortaya çıktı Edirne’de geçirdiği trafik kazasından 233 gün sonra hayatını kaybeden ve kayıtlara ‘normal ölüm’ olarak geçen kişinin ailesi şikayetçi olunca, cenazenin defnine 45 dakika kala tören iptal edildi ve cenaze otopsiye gönderildi.

