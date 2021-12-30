İstanbul'daki feci kazada 12 yaşındaki Yusuf canından oldu. Kaza, Ataşehir’de Ferhat Paşa Mahallesi Maraşel Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. 7’inci sınıf öğrencisi olan Yusuf Serment bisikleti ile 25’inci Sokaktan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’ne doğru ilerlerlerken, önündeki tırı geçmeye çalışarak hatalı sollama yapan kamyonetin altında kaldı.
TALİHSİZ ÇOCUK KAZA YERİNDE ÖLDÜ
Olayı gören mahalleli ambulans ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri talihsiz çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Öte yandan kamyonun çocuğa çarptığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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Feci ölüm: 3 yaşındaki çocuk, seyir halindeki arabadan atladı Aydın'da otomobilin arka koltuğunda oturan 3 yaşındaki çocuk bir anda kapıyı açarak atladı. Çocuğun atladığını fark edemeyen baba, kızını ezdi.
Hatalı sollama yapan adam 12 yaşındaki çocuğu canından etti
İstanbul Ataşehir'de çift şeritli yolda hatalı sollama yapan kamyonet sürücüsü, ara sokaktan caddeye çıkmaya çalışan 12 yaşındaki bisikletli çocuğu ezerek canından etti.
İstanbul'daki feci kazada 12 yaşındaki Yusuf canından oldu. Kaza, Ataşehir’de Ferhat Paşa Mahallesi Maraşel Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. 7’inci sınıf öğrencisi olan Yusuf Serment bisikleti ile 25’inci Sokaktan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’ne doğru ilerlerlerken, önündeki tırı geçmeye çalışarak hatalı sollama yapan kamyonetin altında kaldı.
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