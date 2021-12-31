Türkiye Gazetesi

Bir süredir Antalya'yı etkisi altına alan şiddetli sağanak, ölüm getirdi. Kuvvetli yağış esnasında aracıyla seyir halinde olan genç, bir anda kontrolü kaybetti. Aracı elektrik direğine sert biçimde çarpan talihsiz genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

ARAÇTA SIKIŞTI

Kaza, akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BG 0076 plakalı aracı ile sanayi sitesinden Kevzer Mahallesi'ndeki evine giden İsmail Ünver (26), yağışlı havada ilerlerken iddiaya göre su birikintisine denk gelip direksiyon hakimiyetini bir anda kaybetti. Ünver’in kullandığı otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kaza sonrası Ünver, olay yerinde hayatını kaybetti.



Araçta sıkışıp itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan sıkışan İsmail Ünver’in cansız bedeni Korkuteli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Ünver’in sanayide elektrik işiyle uğraştığı öğrenildi.

Kahramanmaraş’ta feci kaza, 2 ölü var Kahramanmaraş’ta meydana gelen kazada araba ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 2 kişi canından oldu.