Türkiye Gazetesi

İstiklal Marşı’nın tam 100 yıldır yeryüzünün farklı milletlerine kurtuluş yolunda bir rehber olduğuna dikkat çeken Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı “Şanlı Türk milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesine çok büyük katkılar sağlamış olan Mehmet Akif Ersoy, bizlere bağımsızlık beyannamemiz olan ‘İstiklal Marşı’nı armağan etti. İstiklal Marşı’nda ve diğer kıymetli eserlerinde millî ve manevi değerlere bağlılığını tecessüm ettiren Mehmet Akif Ersoy’un bu mirasını gelecek nesillere aktarmayı, onun düşünce ve ideallerini yaşatmayı bizler de bir vazife olarak görüyoruz. Bu anlamda İstiklal Marşı’mızın kabulünün 100. yılında “İstiklalden İstikbale 10 Kıta Tek Ruh” adı altında şiir, karikatür, öykü ve online kitap okuma kategorilerinde dört yarışma düzenledik. Bu yarışmalarımızda; Millî Mücadele ruhunu yaşatan ve hissettiren eserlerin yazılmasını teşvik etmeyi, gençlerimizin yazma becerilerini geliştirmelerini ve geleceğin yazarlarının keşfedilmesini sağlamayı amaçladık" dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, davetlilere plaket takdim etti.

"Ödül almaya hak kazanan katılımcılarımızı tebrik ediyorum"

Pekyatırmacı, "17 Mart 2021 tarihinde başlattığımız İstiklalden İstikbale 10 Kıta Tek Ruh Şiir Yarışmamıza 172 kişi katıldı. Üç değerli jürimiz tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu ortaokul, lise, üniversite ve yetişkinler olmak üzere toplam 12 kişi dereceye girdi. 20 Nisan 2021 tarihinde başlattığımız Karikatür Yarışmamıza ise 122 kişi başvurdu, 47 kişi ise karikatür gönderdi. Beş değerli jürimiz tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu bu yarışmamızda beş kişi dereceye girdi. Yine 19 Mayıs 2021 tarihinde başlattığımız Öykü Yarışmamıza 250 kişi katıldı, beş değerli jürimiz tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu 15-35 yaş arası 1. kategori ile 36 yaş ve üzeri 2. kategoride toplam 10 kişi dereceye girdi. 20 Aralık 2021 tarihinde başlattığımız Online Kitap Okuma Yarışmamıza ise 3.608 kişi katıldı, 18 yaş ve üzeri 1. kategori ve 10-18 yaş arası 2. kategoride toplam 10 kişi dereceye girdi. Ödül almaya hak kazanan katılımcılarımızı tebrik ediyorum. Sözlerimi sonlandırırken millî şairimiz, mütefekkir ve münevver Mehmet Akif Ersoy’u ebediyete irtihalinin yıl dönümünde bir kere daha hürmetle yâd ediyor, Allah’tan rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.

Konya Valisi Vahdettin Özkan: Eserleriyle gençlerimize ufuk çizen millî şairimiz

Selçuklu ve Belediyesinin Konya’daki diğer belediyelerle birlikte kültüre, gençlere dair hizmetlerin yaygınlaştırılması, etkinleştirilmesi yönünde çok yoğun bir çaba içerisinde olduğunu ifade eden Konya Valisi Vahdettin Özkan “Özellikle belediyemizin bu tür kültürel faaliyetlerine millî manevi değerler, bu değerlere öncülük eden zatların, kurumların gençlerimizle buluşturulması hakikaten alkışlanacak bir çalışma. Mehmet Akif Ersoy, esasen insanı, insanın ideallerini, milletimizin birliği beraberliğini, istikamet üzere hedefe kilitlenmiş toplulukları ve insanları hep eserlerinde vurgulamaktadır. Bu vesileyle bütün insanlarımızın, büyüklerimizin, gençlerimizin hem geleneği esas alması hem de rekabet gücümüzü artıracak bilimsel-teknik anlamdaki ilerlemelerin önünde olmayı ve bu ikisini birleştirmeleri çok önemli bir keyfiyet. Okullarımızın, öğrencilerimizin öncü olması ayrı bir kıymet ifade ediyor. Özellikle siz sevgili gençler değerlerimizi, geleneklerimizi istinat noktası yaparken diğer yandan insanın kendisini, kâinatı bilmesinin yanı sıra insanı ve kâinatın ifadesi olan kadim kitabımızın bilinmesi çok büyük bir anlam ifade ediyor. Bizim millet olarak en büyük avantajımız budur. Ben tekrar böyle bir etkinliği düzenleyen millî eğitim camiamıza, Selçuklu Belediyemize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, öğrencilerimizi öğretmenlerimizi istifade eden herkesi tebrik ediyorum. Millî şairimiz Mehmet Akif Ersoy’a Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Konya'da feci olay! 12 yaşındaki çocuk 4. kattan düşüp öldü Konya'da 12 yaşındaki kız çocuğu, balkona çıktığı esnada bir anda dengesini kaybetmesi üzerine düşüp hayatını kaybetti.

Aşkın şehri Konya her mevsim başka güzel Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hazreti Mevlana’nın yüzyılları aşan sevgi ve kardeşlik anlayışıyla her sene milyonlarca misafiri ağırlayan Konya’nın tarihi ve doğal güzellikleriyle her mevsim bir başka güzel olduğunu söyledi.