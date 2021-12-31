Türkiye Gazetesi

'Yılın fotoğrafları' oylamasına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi. Cumhurbaşkanı haber kategorisinde Amer Shallodi'nin "Orantısız güç", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğrafından yana oy kullandı.

Oylamaya katılan Emine Hanım’ın tercihi de spor dalında eşi gibi “Şampiyon Mete Gazoz” oldu. Emine Erdoğan, Atmaca’nın “Engelli basketbolcunun sevinci” ile Sıraç Karadeniz’in “Yerel kayakçılar” fotoğrafına da oy verdi.

Mete Gazoz'un sıradaki hedefi 2022 Avrupa Şampiyonası 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye altın madalya kazandıran milli okçu Mete Gazoz, "Bundan sonraki hedefim 2022 Avrupa Şampiyonası'nda birincilik elde etmek" dedi.

İHA objektiflerinden 2021 yılı 2021 yılında İhlas Haber Ajansı (İHA) objektiflerine yansıyan en iyi kareler belirlendi. .