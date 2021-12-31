Türkiye Gazetesi

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 2021 yılında da İslami ve insani hizmet çalışmalarına devam etti. İDDEF, 40 ülke 253 bölgede hayırseverlerin desteğiyle cami, mescit, medrese ve ev inşa etti, su kuyusu açtı, gıda, acil yardım, ramazan ile kurban organizasyonu gerçekleştirdi. Aynı zamanda Türkiye’de meydana gelen sel ve yangın gibi tabii afetlerde de devletin ilgili kurumlarıyla koordine olarak yardım çalışmaları yaptı. İDDEF’ten 2021 faaliyetleriyle ilgili yapılan açıklamada “Yaklaşık iki yıldır dünyayı sağlıkla beraber ekonomik ve sosyal yönden olumsuz etkileyen Covid-19 pandemisiyle topyekûn mücadele ederken hayırseverlerimizin, ekiplerimizin ve gönüllülerimizin desteğiyle çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. 2021’de bütün tedbirlerimizi alarak başta ramazan ve kurban organizasyonlarımız olmak üzere sene boyunca sahada olarak gerçek ihtiyaç sahiplerinin kapısını çaldık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da eğitime ulaşamamış ve insani yardıma muhtaç beş milyon insana umut olmaya çalıştık. Yardıma muhtaç kardeşlerini yalnız bırakmayan bütün hayırsever bağışçılarımıza gönülden teşekkür ederiz” denildi.

İşte İDDEF'in bir yılı:

Asya'dan Afrika'ya insanlık köprüsü

Ramazan ayında İsrail’in Gazze’ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda seferberlik ilan edilerek yaklaşık 12 milyon liralık destekle gıda, nakdî destek, yakıt, yardım kolileri, tıbbi malzeme, ilaç, su arıtma tesisi ve tam donanımlı beş adet ambulans verildi. Saldırılar sebebiyle yıkılan ev ile kalıcı eserler için Gazze Kalkınma ve İyileştirme Projesi başlatıldı. Bu kapsamda onarım ve inşa çalışmaları yapıldı. Suriye’deki savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan ve hayat mücadelesi verdikleri çadır kentte ağır kış şartlarından olumsuz etkilenen Suriyeli mağdur ailelere gıda desteği sağlandı. Doğu Afrika ülkesi Etiyopya’da şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgelere Türkiye’den ilk yardımlar ulaştırıldı. Tigray, Amhara ve Afar bölgelerinde iç savaştan etkilenen insanlara yönelik gıda kumanyası dağıtıldı. Son yılların en büyük insani krizinin yaşandığı Afganistan’a acil yardım çalışmaları devam ederken Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin kaldığı kamptaki yangında her şeyini kaybeden Müslümanlara gıda yardımları ulaştırıldı.

400 bin kişiye iftar, çocuklara bayramlık

‘İyilik Seninle’ sloganıyla ramazan ayında Türkiye başta olmak üzere 40 ülke 150 bölgede 398 bin 850 kişi için iftar yemeği verildi, 51 bin 270 aileye kumanya yardımı yapıldı. 43 bin zekât, yoksul, öğrenci ve yetime dağıtıldı. Suriye, Yemen ve Gazze gibi acil kriz bölgelerinde de 138 bin kişiye kumanya ve sıcak iftar yemeği verildi. Çocuklara da bayramlık kıyafetler hediye edildi.

10 bin talebeye özel ders

İDDEF, çeşitli sebeplerle eğitim alamayan her Müslüman’ın İslam’ı en iyi şekilde öğrenmesi, ilmî ve fennî eğitime kavuşması için harekete geçti. Bu doğrultuda 40 ülkede, 100 eğitim merkezi ve 80 medresede 400’ün üzerinde hoca ile 10 bine yakın talebeye eğitim verildi. Ayrıca ‘İlme Kalem Ol’ sloganıyla binlerce öğrenciye eğitim seti dağıtıldı.

3,5 milyon yoksula kurban eti

Yurt dışı vacip kurban organizasyonunu ''Kardeşinle Kurbanını Paylaş'' sloganıyla gerçekleştiren İDDEF, hayırseverlerin vekâlet yoluyla emanet ettiği 71 bin 734 hisse kurbanı Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlardaki 40 ülke 264 bölgede 3 milyon 521 bin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Kurbanlıkları ilk elden keserek dağıtımını tamamlayan Federasyon, 12 yıllık tecrübesiyle çalışmalarını kendi ekipleri ve yerel görevlileriyle gerçekleştirdi.

İki milyon insan temiz suya kavuştu

İDDEF, Afrika ve Asya'da açtığı bin 115 su kuyusu ile 400 bine yakın insanı temiz suya kavuşturdu. Gazze’deki Su Arıtma Tesisi ve Çeşme Projesi ile de günlük 40 bin litre temiz su sağlandı. İDDEF, dünyanın dört bir yanında açılan su kuyularından iki milyona yakın kişi istifade etmeye devam ediyor. Afrika ülkeleri Burkina Faso, Nijerya, Somali, Etiyopya, Kenya, Nijer, Uganda ve Tanzaya’da ‘Bir Fidan, Bin Orman’ anlayışıyla sosyal sorumluluk projelerine imza atıldı. Kıtada binlerce limon, mango ve muz fidanı dikildi.

İdlib’de 610 aile yeni evleriyle buluştu

Federasyon, ‘Geleceğe Eser Bırak’ sloganıyla 30 medrese, mescit, cami ve külliyenin temelini attı. Hayırseverlerin bağışlarıyla gerçekleştirilen bu eserler ile ilim tahsil eden öğrenciler temiz, rahat, güvenli bir ortamda İslami ve fenni ilimler öğrenecek, hafız olacak. Bölge Müslümanları da ibadetlerini daha rahat yapabilecek. Ayrıca İdlib’in altı ayrı bölgesinde 610 briket savaş mağduru ailelere teslim edildi. Batı Afrika ülkesi Burkina Faso’nun 27 bölgesinde su kuyusu, güneş enerjili elektrik ve tarım, medrese ile mescitten oluşan örnek köy projesini hayata geçirildi.

Sel baskınından orman yangınına...

İDDEF, Afrika’dan Asya’ya, Orta Doğu’dan Balkanlara kadar ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunurken iç savaş ve doğal afet gibi sebeplerle insani kriz yaşanan ülkelere acil yardım çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Mazlum ve mağdur 294 bin kişiye hayırseverlerin yardımları ulaştırıldı. Ağustos ayında Akdeniz ve Ege'de yaşanan orman yangınlarıyla mücadelede yer alan İDDEF ekipleri, acil yardım faaliyetlerine destek oldu, gıda desteği verildi. Bölgede 'Bir Fidan Bin Orman' ağaçlandırma kampanyasını hayata geçirildi. Batı Karadeniz'deki selde de hazır gıdadan içme suyuna, bebek mamasından hijyen setine kadar birçok ihtiyaç listesindeki malzemeyi AFAD koordinasyon merkezlerine teslim edildi.

İDDEF'ten iç savaştan etkilenen Etiyopya'ya yardım eli Etiyopya’da şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgeye Türkiye’den yardım İDDEF tarafından ulaştırıldı.

İDDEF'ten insani krizin yaşandığı Afganistan’a yardım 18 milyon insanın gıda sıkıntısı çektiği Afganistan’da yetersiz beslenme yüzünden çocuklar hastalanıyor. Birçok aile ise yardım kamplarında hayat mücadelesi veriyor.