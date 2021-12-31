Türkiye Gazetesi

2021'de Türkiye’nin güney illeri orman yangınlarıyla kavrulurken Kuzey Anadolu ise şiddetli sağanakların neden olduğu sellerle boğuldu.

OCAK

1 OCAK Türkiye, yeni yılı, Covid-19 salgını tedbirleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma sınırlaması sebebiyle sessiz karşıladı.

13 OCAK Çinli Sinovac aşısı uygulanmaya başladı. İlk olarak Sağlık Bakanı Koca’ya aşı yapıldı.

14 OCAK Cumhurbaşkanı Erdoğan, Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı.

ŞUBAT

17 ŞUBAT Başkan Erdoğan “Sokağa çıkma sınırlamasını aşamalı şekilde kaldırıyoruz” dedi.

24 ŞUBAT Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk aşı oldu, eğitim çalışanlarının aşılanmasına başlandı.

MART

4 MART Başkan Erdoğan “kontrollü normalleşme” sürecine geçildiğini açıkladı.

11 MART 142 ülkeden 100 binden fazla Türk vatandaşı yurda getirildi, 363 hasta uçakla ülkeye taşındı.

29 MART Ramazan boyunca ülke genelinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

NİSAN

BioNTech aşısı uygulanmaya başladı.

26 NİSAN 29 Nisan - 17 Mayıs’ta “tam kapanmaya” gidileceği duyuruldu.

MAYIS

17 MAYIS Türkiye genelinde 29 Nisan’da başlayan “tam kapanma” dönemi sona erdi, “kademeli normalleşme” dönemi başladı. Okul öncesi, özel eğitim merkezleri ile 8. ve 12. sınıfların destekleme ve yetiştirme kurslarında, yüz yüze eğitime geçildi.

HAZİRAN

İlkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında yüz yüze eğitime geçildi.

8 HAZİRAN Müsilaj meselesinin giderilmesi amacıyla Marmara Denizi’ne kıyısı olan 7 ilde deniz temizliği seferberliği başlatıldı.

22 HAZİRAN Yerli aşının adı “TURKOVAC” oldu. 27 HAZİRAN ¥ Muğla Marmaris’te orman yangını çıktı.

TEMMUZ

1 TEMMUZ Salgın sürecinde uygulanan hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat sınırlamaları sona erdi, faaliyetlerine ara veren iş yerleri açıldı.

28 TEMMUZ Antalya’nın Manavgat ve Osmaniye ile Kadirli ilçelerinde orman yangını çıktı.

29 TEMMUZ Manavgat ve Osmaniye’nin ardından Adana, Mersin ve Antalya’da da yangın çıktı. Muğla’nın Marmaris, Milâs ve Köyceğiz, Antalya Alanya ve Gündoğmuş’ta da alevler yükseldi.

AĞUSTOS

2 AĞUSTOS 35 şehirdeki 129 yangından 122’sinin kontrol altına alındığı açıklandı.

8 AĞUSTOS Balıkesir’de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

11 AĞUSTOS Bartın’da etkili olan şiddetli sağanak sele yol açtı. Sinop kent merkezi ile Türkeli ve Ayancık ilçelerinde sel yaşandı. Kastamonu Bozkurt’ta da sel meydana geldi. Karabük’te de sağanak sele neden oldu. 81 kişi öldü, 47 kayıp bildirildi.

EYLÜL

18 milyon öğrenci ile 1 milyon öğretmen, 1,5 yılın ardından tam zamanlı yüz yüze eğitime başladı.

Covid-19 aşısını yaptırmayanların konser, sinema ve tiyatro gibi faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi mecburiyeti getirildi.

EKİM

11 EKİM Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu beş öğrenci öldü, beş öğrenci yaralandı.

KASIM

10 KASIM İstanbul’da yürüyen 28 yaşındaki Başak Cengiz, 27 yaşındaki Can Göktuğ B’nin samuray kılıçlı saldırısında hayatını kaybetti.

19 KASIM Mersin’in Gülnar ilçesinde kaybolan üç yaşındaki Müslüme Yağal’ın cesedi bulundu.

ARALIK

12 ARALIK Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de ilk kez Omicron vakasının tespit edildiğini açıkladı.

22 ARALIK Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC’ın acil kullanım onayı aldığını bildirdi. Aşının seri üretimi başladı.

30 ARALIK TURKOVAC’ın uygulamasına başlandı.

Sporda 2021 böyle geçti: Dünyayı salladık! Milli sporcularımız geride kalan senede büyük başarılara imza attı. Olimpiyatlarda, dünya şampiyonalarında ve dünya kupalarında birçok sporcumuz kürsünün en üst basamağında yer alarak göğsümüzü kabarttı.

İHA objektiflerinden 2021 yılı 2021 yılında İhlas Haber Ajansı (İHA) objektiflerine yansıyan en iyi kareler belirlendi. .

Yenilenme senesi: Sanat dünyasında 2021 böyle geçti Pandemide zorlanan kültür sanat dünyası, 2021'de AKM gibi ihtişamlı merkezlere kavuştu, müzeler kapılarını açtı. Sanat eseri satışları şaha kalktı, beyazperde şenlendi.