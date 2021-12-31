Türkiye Gazetesi

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Şok Uygulama Timi ekipleri, Kazımdirik Mahallesi 367/7 Sokak üzerinde devriye attıkları esnada, 35 BBC 231 plakalı aracın içerisinden inen bir kişinin hal ve hareketlerinden şüphelendi. Bunun üzerine ekipler şüphelinin yanına yaklaştığı esnada şahıs kaçmaya başladı. Şüpheli, kısa bir süre içerisinde kovalamaca sonucu yakalanırken, kaçarken yakınlardaki bir bahçenin içerisine attığı şeffaf poşet ise ekiplerce bulundu. Poşet incelendiğinde içerisinden 6.40 gram esrar maddesi çıkarken, şahsın kimliğinin ise M.S. (19) olduğu tespit edildi.

AVUKATIN ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI

Kovalamaca sonucu yakalanan M.S.'nin inmiş olduğu araç ise ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde kısa sürede bulundu. Durdurulan aracın avukat sürücüsü V.T. (30) ile yolcu konumunda bulunan E.E.'nin (25) ekiplerce üst araması gerçekleştirildi. Daha önceden uyuşturucudan kaydı bulunan avukat V.T.'nin üzerinden 1.1 gram esrar maddesi çıkarken, E.E.'nin üzerinde ise herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı.

ARAÇ İÇERİSİNDEN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ

Polis ekiplerince alınan savcılık kararının ardından otomobil içerisinde aramalarda bulunuldu. Yapılan aramalarda toplamda, 103,70 gram esrar, 56,3 gram kokain, 34,55 gram metamfetamin, 90 gram likit esrar, 159 gram esrarlı kek, 3 adet hassas terazi, 1 adet kırık telefon ve 64 bin 310 TL nakit para ele geçirildi.

Öte yandan, gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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