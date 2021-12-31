Türkiye Gazetesi

Balıkesir' de bir manavda erik bin liradan satışa sunuldu.

HASTA VE AŞERENLERE SATIYOR

Manav Bahadır Kesikkulak, İHA' ya yaptığı açıklamada 10 senelik manav olduğunu belirterek, 'Eriklerimiz sera olarak Mersinden geliyor. Daha çok hasta, aşerenlere ve hamilelere satıyorum. Küçük tabaklarda 3 tane erik 60 liradan olmak üzere kilosunu bin liradan satışa sunuyorum." dedi.

Manav eriklerin pahalı olduğunu mevsimi olmadığı için bu durumın normal olduğunu söyledi.

Kesikkulak, "Alıcıların yakınları aşerdiği için ve ağır hastası olduğu için mecburen alıyorlar. Erik bulduğu için alan müşteriler bana dua ediyor ve para önemli değil diyorlar.

Hasta olup ölüm döşeğinde canı çeken ve eriği çok isteyen hasta yakınları var" şeklinde konuştu.

Manav görevlisi gencin ise 'Erik bin lira' diyerek tezgah başında bağırması ilginç görüntüler oluşturdu.

Pazar fiyatlarını gördü, erik dalı eşliğinde oynadı Samsun’da meyve ve sebze almak için pazara gelen bir vatandaş ürünlerde önceki haftalara göre bir ucuzluk yaşandığını görünce erik dalı eşliğinde oynayarak sevincini gösterdi.

Mevsimlerin normale dönmesiyle pazar fiyatları düştü Uşak’ta, geçtiğimiz günlere göre sebze ve meyve fiyatlarında düşüşler yaşandı. Her bütçeye göre çeşitlenmen meyve sebzeler bulunurken, vatandaşlar pandemi dolayısıyla pazarları fazla tercih etmedi.