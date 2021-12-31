Ordu'da feci bir kaza yaşandı, beton mikseri 11 yaşındaki Talha'yı hayattan kopardı. Hacı Hulusi Baba Caddesi'nde Ş.G'nin kullandığı beton mikseri, yolun karşısına geçmek isteyen Talha Gül'e çarptı.
TALİHSİZ ÇOCUK KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ
Annesi ile yürüdüğü sırada meydana gelen kazada ağır yaralanan Gül, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
OĞLUNUN ÖLÜMÜNE ŞAHİT OLAN ANNE HASTANELİK OLDU
Kazanın ardından baygınlık geçiren anne Rahime Gül de sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Sürücü gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor.
Sevgilisi için çocuklarını öldürmüştü! Cani çifte idam cezası Çin'de iki çocuğun pencereden düşerek ölmelerinin ardından korkunç bir gerçek ortaya çıktı. Savcılık çocukların kendilerinin düşmediğini, evde bulunan babanın çocuklarını pencereden attığını belirledi. Cani babanın çocuklarını sevgilisi istemediği için öldürdüğü öğrenildi.
2. kattan düşen çocuk canından oldu Afyonkarahisar'da yaşanan acı olayda 4 katlı bir binanın 2’inci katından düşen çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.