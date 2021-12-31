Yılbaşı kutlamaları sebebiyle yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı İstiklal Caddesi’ne vatandaşlar akın etmeye başladı. Güvenlik noktasına gelenler tek tek aranarak caddeye alınıyor. Ayrıca, caddeye girmek isteyen vatandaşların maske takıp takılmadığına da bakılıyor.
2022’ye İstanbul’da girmek isteyen yabancı turistlerin de çoğunlukta olduğu görüldü.
İstanbullular İstiklal Caddesi'ne akın etti: Sosyal mesafe unutuldu Güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular İstiklal Caddesi'ne akın etti. Yoğunluk yaşanan caddede sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayılması dikkat çekti.
İstiklal Caddesi'nde korona kuralları unutuldu İstiklal Caddesi'nde akşam saatlerinde batan güneş kartpostallık görüntüler oluştururken vatandaşlar tarafından korona virüs unutuldu.
İstiklal Caddesi’ne akın başladı
Yılbaşı kutlamalarının vazgeçilmez adresi İstiklal Caddesi’ne vatandaşların akını başladı. Caddeye girmek isteyen vatandaşların üst araması yapılırken, maske takıp takmadıklarına da dikkat edildi.
Yılbaşı kutlamaları sebebiyle yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı İstiklal Caddesi’ne vatandaşlar akın etmeye başladı. Güvenlik noktasına gelenler tek tek aranarak caddeye alınıyor. Ayrıca, caddeye girmek isteyen vatandaşların maske takıp takılmadığına da bakılıyor.
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