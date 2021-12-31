Türkiye Gazetesi

Yalova merkeze bağlı Sugören Köyü Süpürgelik mevkiindeki bir hayvan barınağında 17 Şubat 2014'te Hasan Hüseyin Makinacı başından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın faili bir türlü yakalanamadı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 7 yıl aradan sonra dosyayı tozlu raflardan indirdi.



HAYVANLARINI ARAÇ EZMİŞ

Ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucu 2011-2012 yıllarında maktulün yanında çoban olarak çalışan A.Ö'nün aynı sürüde kendisine ait 5-6 adet küçükbaş hayvanının bulunduğunu belirledi. Bu hayvanların araç çarpması sonucu telef olduğu bilgisine ulaşıldı. Bu olay sonrası ikili arasında husumet başladığı öğrenildi. Ekipler, A.Ö'nün "kasten öldürme" dahil 19 suç kaydı olduğunu tespit etti.



KATİL, CEZAEVİNE ÇIKTI

Teknik inceleme sonrası ise şüphelinin cinayet tarihinde Bursa'nın Orhangazi ilçesinden Süpürgelik mevkiine hareket ettiğini, yine aynı gün ikametine döndüğü ortaya çıktı. Farklı bir suçtan halen cezaevinde bulunan şüpheli A.Ö, Makinacı'nın katil zanlısı olarak adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, A.Ö'nün bu suçtan da tutuklu yargılanmasına karar verdi.