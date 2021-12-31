Türkiye Gazetesi

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşanan olayda eşinin ölüm yıldönümünde mezarını ziyaret eden adam dönüşte otobüsün altında kalarak can verdi. Söke'den Aydın istikametine gitmekte olan Murat K. kontrolündeki 09 M 0082 plakalı yolcu otobüsü duraktan yolcu almak için geri manevra yaparken Ahmet Özgezici'ye çarptı.



KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Ahmet Özgezici'yi ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ağır yaralı olan Ahmet Özgezici doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ahmet Özgezici'nin cenazesi adli tıpa sevk edillirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



EŞİNİ DE 2 YIL ÖNCE BUGÜN KAYBETMİŞ

Söke'nin Yenicami Mahallesi'nde "Yıldız Ahmet" lakabıyla tanınan ve kahvecilik yapan Ahmet Özgezici'nin iki yıl önce bugün kaybettiği eşinin kabrine ziyarete gittiği, kazanın da bu sırada olduğu öğrenildi. Acı tesadüf ve yaşanan talihsiz kaza Söke'de büyük üzüntü oluşturdu.

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