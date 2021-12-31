Türkiye Gazetesi

Bolu'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan inşaat işçisinin derede cesedi bulundu. Hacılar köyünde yaşayan 59 yaşındaki Metin Özalp, 3 gün önce ayrıldığı evine bir daha dönmedi. Endişelenen yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Jandarma ekipleri, Özalp'in bulunması için çalışma başlattı. Arama çalışmaları devam ederken köy imamı, Markuşlar Deresi'nde hareketsiz bir kişi gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, derede ölü olduğu anlaşılan kişinin kayıp işçi Metin Özalp olduğunu belirledi.

Dereden çıkarılan Özalp'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Bolu Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



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